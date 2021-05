Speciale scuola: M5s, inderogabile valutazione del merito per assunzioni docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle (M5s) in commissione Cultura, a seguito dell'audizione del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervengono sulle assunzioni dei docenti: "Confidiamo nella capacità del governo di trovare la giusta soluzione che, per il M5s, comunque non potrà mai essere una deroga alla valutazione del merito tramite prove concorsuali". Questo Paese "ne ha conosciute fin troppe di sanatorie ed è inaccettabile che si verifichino di nuovo con i docenti precari. Lo è innanzitutto pensando alle nostre studentesse e studenti, che hanno diritto alla migliore istruzione possibile, ma anche ai docenti che hanno ottenuto una cattedra superando una prova concorsuale", sottolineano i deputati M5s, che aggiungono: "Il ministro Bianchi ha affermato di essere al lavoro, anche con il presidente Draghi, per risolvere il problema della carenza di organico nelle scuole. 32 mila docenti che hanno superato il concorso straordinario saranno presto immessi in ruolo, ci sono altri due concorsi ordinari già banditi e, se necessario, si potrà attingere dalle graduatorie ancora presenti: proseguiamo dunque su questa strada". (Com)