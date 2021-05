Speciale scuola: ministero, "La banda dei FuoriClasse" con Rai per prepararsi a esame di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai e ministero dell’Istruzione "vogliono essere al fianco di studentesse, studenti, docenti e delle scuole". Per questo, da venerdì 7 maggio, il programma "La Banda dei FuoriClasse", in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, realizzato in convenzione con il ministero, darà il via a un’iniziativa pensata per studenti, studentesse, per i loro docenti, per le loro famiglie: sei puntate speciali per sciogliere ogni dubbio su come saranno gli esami di quest’anno, dare consigli e aiutare chi affronterà le prove a farle al meglio, con un elaborato originale. Lo comunica una nota del ministero dell'Istruzione. "È stato un anno scolastico complicato, ma per tanti ragazzi e tante ragazze l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione è ormai alle porte. Docenti ed esperti - si legge nella nota - in collegamento con il conduttore Mario Acampa, presente in studio, saranno pronti a rispondere ai dubbi e alle domande che arriveranno in diretta dal web, così da preparare gli studenti e le studentesse al loro primo grande traguardo scolastico". (segue) (Com)