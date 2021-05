Imprese: Ericsson Italia proroga lo smart working sino a ottobre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, unitamente alle strutture territoriali e alle Rsu, hanno sottoscritto un accordo per l’estensione dello smart working sino al 31 ottobre 2023, con l’obiettivo di consentire ai dipendenti di Ericsson in Italia di continuare a svolgere l’attività lavorativa in maniera flessibile e autonoma, conciliando la vita professionale con quella privata anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria. L’accordo riguarda il 100 per cento della popolazione aziendale, incluso il personale dei 3 centri di Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia e le organizzazioni di mercato, impegnate nell’implementazione delle reti 5G su scala nazionale. L’accesso allo smart working, si legge in un comunicato, avverrà esclusivamente su base volontaria e, fatte salve esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, sarà usufruibile sino a un massimo di 12 giorni al mese. Inoltre, Ericsson continuerà a prestare particolare attenzione a lavoratrici e lavoratori in particolari condizioni di fragilità. Con l’obiettivo di continuare il percorso di rinnovamento del modello organizzativo e di lavoro verso un approccio sempre più basato sulla flessibilità e sulla centralità della persona, al lavoratore in smart working viene, inoltre, sottolineata la modalità operativa con la quale beneficiare del diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche. (segue) (Com)