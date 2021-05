Imprese: Ericsson Italia proroga lo smart working sino a ottobre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo rappresenta un’importante conferma del percorso intrapreso da Ericsson già nei primi Anni 2000 con il contratto di telelavoro e nel febbraio 2019 quando, tra le prime aziende in Italia a compiere questa scelta, ha sottoscritto un accordo per lo smart working, contemperando al meglio le esigenze tecniche e organizzative aziendali con quelle del personale. “Ericsson è una delle prime aziende in Italia a sottoscrivere un accordo strutturato sullo smart working, garantendo così a tutto il personale di poter scegliere se recarsi in ufficio o lavorare da remoto, in accordo con il proprio responsabile”, ha dichiarato Laura Nocerino, Head of People di Ericsson Italia e Sud Est Mediterraneo, “Lo smart working è solo un tassello delle nuove politiche di welfare aziendale, che contribuisce inevitabilmente anche al raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale, a beneficio di tutta la comunità”. (Com)