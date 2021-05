Imprese: ESGnews, solo 75 per cento quotate ha inserito in bilancio dettagli su Esg e sostenibilità nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 30 le società quotate a Piazza Affari – il 75 per cento di quelle appartenenti al Ftse Mib – ad aver inserito dati di natura non finanziaria nel bilancio 2020: un dato in crescita, ma che non riflette appieno la rinnovata attenzione di mercato e investitori verso le tematiche Esg e della sostenibilità. È quanto riferisce un’analisi realizzata da ESGnews, che evidenzia come, tra le 40 “blue chip” del listino, solo il 48 per cento (19) ha fornito nel bilancio 2020 dettagli sui progressi raggiunti nel percorso di decarbonizzazione: la percentuale scende ulteriormente se si considerano le società che hanno annunciato un target di lungo termine relativo alla decarbonizzazione, pari al 25 per cento. Particolarmente avanti in questo campo, secondo lo studio, sono le compagnie che operano nei comparti dell’energia (da Eni a Snam, fino ad A2A e Hera) e delle telecomunicazioni, come Tim, che punta alla neutralità carbonica al 2030, e Inwit, nel cui piano di sostenibilità 2021-2023 è prevista – oltre all’obiettivo di neutralità per il 2025 – anche il 100 per cento di energia da rinnovabili entro il 2022. Aziende con una simile prospettiva, si legge nel documento, si trovano anche nel comparto industriale (come Leonardo o Pirelli) e finanziario, dove la comunicazione è “molto attenta alle tematiche sociali e agli investimenti sostenibili, mentre vengono poco citate le variabili ambientali e relative alla decarbonizzazione”. (Rin)