Turismo: Carfagna, Sud sarà protagonista naturale della ripresa

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, osserva che "la decisione di riattivare in tempi brevissimi il turismo, anche rassicurando come ha fatto oggi il ministro Di Maio i nostri partner internazionali, non deve essere sottovalutata. Offre soprattutto al Sud, meta d’elezione di ogni tipo di turismo - ricreativo, culturale, famigliare, interno ed estero - l’opportunità di mettersi subito al lavoro con la sicurezza di chi non teme confronti se messo nelle condizioni di ben operare". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Dobbiamo uscire dalla narrazione autolesionista di un’Italia costantemente superata e minacciata dalla concorrenza altrui e recuperare la consapevolezza del valore del nostro straordinario patrimonio, davvero senza paragoni. Non c’è, nel nostro Mezzogiorno, soltanto sole e mare: c’è il cibo forse più buono del mondo, l’arte, la storia, i templi greci e le cattedrali, la tradizione delle feste patronali e l’internazionalità delle metcelebrate dal grande cinema e dalle grandi star. Fuori dal tunnel del Covid - conclude Carfagna -, ora possiamo tornare a far valere la nostra bellezza e la nostra storica vocazione all’ospitalità". (Com)