Auto: Germania, vendite aumentate del 90 per cento ad aprile

- Le vendite di auto in Germania sono aumentate ad aprile scorso del 90 per cento su base annua, per un totale di 229.650 nuove immatricolazioni. È quanto rende noto l'Ufficio federale per il trasporto automobilistico (Kba). Nei primi quattro mesi del 2021, con circa 886 mila veicoli, le vendite hanno registrato un incremento dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tranne Tesla, produttore di auto elettriche statunitense, tutti i marchi hanno registrato una crescita. Il vantaggio maggiore è dell'azienda automobilistica tedesca Opel, con una quota di mercato del 6 per cento. A sua volta, il leader di mercato Volkswagen ha raddoppiato le vendite a 43.230 auto. Tuttavia, nonostante la forte ripresa, il settore automobilistico tedesco è “ancora lontano” dal raggiungere i livelli precedenti alla crisi del coronavirus. La situazione è aggravata dalla carenza di chip su scala globale e dalla chiusura dei concessionari in Germania per effetto delle restrizioni anticontagio in vigore nel Paese. (Geb)