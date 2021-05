Lombardia: assessore Galli, da Regione biglietto unico per visitare arte rupestre in valle Camonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arte rupestre della Valle Camonica, primo sito italiano riconosciuto nel 1979 come patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, si potrà visitare con un unico biglietto acquistabile on-line al costo di 11 euro e con validità di un mese. E questo grazie a un accordo di valorizzazione siglato nel 2019 tra Regione Lombardia, Direzione regionale Musei Lombardia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia e Comunità Montana di Valle Camonica in quanto ente gestore del Gruppo Istituzionale di Coordinamento dei vari enti territoriali che gestiscono il sito Unesco. Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina sulla piattaforma Zoom, ha preso parte l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli. "Esprimo grande soddisfazione per la realizzazione del biglietto unico 'Valle Camonica Pass Incisioni' - ha dichiarato l'assessore Galli. Una novità di buon auspicio per la riapertura di tutti i luoghi e istituzioni culturali lombarde che stanno riaprendo in questi giorni. Si tratta di un significativo traguardo nel lavoro svolto per incrementare l'attrattività dei parchi e dei siti archeologici dell'arte rupestre in Valle Camonica. Un passpartout che spalanca le porte di un immenso giacimento di tesori patrimonio dell'umanità". (segue) (Com)