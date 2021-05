Lombardia: assessore Galli, da Regione biglietto unico per visitare arte rupestre in valle Camonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 26 ottobre 1979, il primo sito Unesco riconosciuto in Italia fu in Lombardia, in Valle Camonica, appunto il sito delle incisioni rupestri", ricorda Galli, sottolineando che "qui si trova la Rosa camuna simbolo della Regione Lombardia e come tale elemento costitutivo dell'identità culturale lombarda. Il Pass Incisioni è un passo avanti compiuto nel quadro dell'accordo di valorizzazione siglato il 6 novembre 2019 a Palazzo Lombardia, finalizzato all'attuazione di politiche integrate per la valorizzazione e gestione del sito Unesco 'Arte rupestre della Valle Camonica'. Con il Pass Incisioni, visitare questo millenario libro aperto sulla storia dell'uomo, sarà più comodo, conveniente e suggestivo". Da questo accordo scaturiscono varie iniziative ed attività sul territorio, tra cui uno specifico Protocollo di intesa tra i vari Enti stipulato nel 2020 e volto a dar vita al biglietto unico on-line Valle Camonica Pass Incisioni. È un traguardo che viene finalmente raggiunto grazie a un'intesa tra tutti gli Enti, con la volontà di superare questo momento difficile con strumenti integrati e innovativi. Il Biglietto Valle Camonica Pass Incisioni è valido fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di un solo ingresso per ciascuno dei siti. Per chi desiderasse invece visitare uno solo dei parchi resta la possibilità di acquistare l'accesso presso ogni singola biglietteria. (Com)