Umbria: De Luca (M5s), progetto nuovo ospedale di Terni è politicamente insostenibile (2)

- De Luca ha continuato: "Oggi, che è il turno di Terni, si tirano fuori formule a dir poco ambigue e che non danno certezza. Destano molte perplessità i costi dichiarati per una struttura di alta specialità con le caratteristiche e le dotazioni descritte. Il progetto si basa infatti su risorse che non sono all'interno del Pnrr. Niente del Recovery Fund arriverà a Terni, questo è l'elemento di partenza su cui riflettere”. Quindi l'esponente M5s ha concluso: “Questo progetto è la prova dell'inconsistenza del documento presentato dalla governatrice Tesei che, senza confronto con le parti sociali, politiche e imprenditoriali della regione, ha assunto su di sé tutta la responsabilità di una partita che per l'Umbria significa oltre tre miliardi di euro. Adesso chiudete gli occhi e immaginate cosa sarebbe potuto accadere se al posto di Tesei-Latini ci fossero stati Marini-Di Girolamo a fare questa proposta in queste modalità. Parafrasando lo scrittore Jeff Sparrow, l'unico dato certo è che tutto ciò che di nefasto temevamo potesse accadere con la precedente gestione, sta diventando realtà con la Lega”. (Ren)