- "Esprimiamo la nostra solidarietà al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, vittima di minacce. Il nostro massimo sostegno a chi non ha mai smesso di fare il proprio dovere per il bene del Paese, continuando a lavorare senza cedere alle pressioni. Forza Pierpaolo, siamo al tuo fianco". Così in una nota il gruppo M5s alla Regione Lazio. (Com)