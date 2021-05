Lazio: assessore Lavori pubblici, approvata programmazione sistema viario regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliendo le proposte di Astral Spa, abbiamo approvato in Giunta il piano di interventi sul sistema viario della nostra Regione per 17.050.000 euro. Le risorse sono state così suddivise: 2.500.000 euro per interventi urgenti sulla rete viaria regionale non programmabili; 1.500.000 euro per la messa in sicurezza (frana) della SR 627 Della Vandra; 2 milioni per la SR 213 Flacca; 6.050.000 euro per la manutenzione straordinaria delle ex provinciali; 5 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade regionali". Così in una nota Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio (Com)