Ue-Corea Sud: Borrell con il ministro Chung, focus su Covid, clima e Myanmar

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è confrontato con il ministro degli Esteri della Repubblica di Corea, Chung Eui-Yong, "su questioni di comune interesse e preoccupazione, tra cui il Covid 19, il cambiamento climatico e la situazione in Myanmar". Lo ha scritto Borrell su Twitter. "Attendo con impazienza il decimo vertice Ue-Repubblica di Corea per approfondire ulteriormente i legami tra Ue e Repubblica di Corea", ha aggiunto. (Beb)