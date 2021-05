Agroalimentare: Conte (Leu), bene ripristino sanzioni su tema sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione del provvedimento sulla sicurezza alimentare ripristina opportunamente la disciplina sanzionatoria su alcuni importanti segmenti del settore e segna un passo avanti importante per la tutela dei consumatori da abusi che possono pregiudicare la salute delle persone". Lo ha dichiarato Federico Conte, deputato di Liberi e uguali, relatore del disegno di legge di conversione del Dl sulla sicurezza alimentare appena approvato nell'aula di Montecitorio: "In tempi celeri siamo riusciti a ripristinare una disciplina che consente di rispondere alle richieste di maggiore controllo e tutela su un settore che appare cruciale tanto per l'economia del nostro Paese quanto per la salute pubblica. L'intervento di urgenza non toglie, però, la necessità di una riorganizzazione normativa complessiva, visto che la legge a cui si fa ancora riferimento è di ormai 60 anni fa. Occorre procedere a una lettura più moderna dei problemi del settore, con nuovi strumenti e nuove esigenze". Conte ha concluso: "Si potrà cominciare a farlo presto anche grazie all'ordine del giorno a mia prima firma, e sottoscritto da tutti i capigruppo in Commissione Giustizia, per l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di verificare le incompatibilità e i vuoti rispetto alla normativa europea e sottoporre eventuali modifiche al controllo parlamentare". (Ren)