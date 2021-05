Roma: Raggi, i grandi investono in nostra città, S&P conferma, ripartiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna ammetterlo: oggi a Roma non si parla d’altro. L’arrivo a Roma di José Mourinho sulla panchina della As Roma è una notizia che ha destato l’interesse di tutti, sportivi e non sportivi. Credo che questo entusiasmo sia legato anche alla volontà di mettersi alle spalle le angosce per il Covid, le difficoltà nella ripresa dell’economia e del mercato del lavoro. Tutti abbiamo bisogno di porre la nostra fiducia nel futuro: usciremo da questa crisi". Lo scrive sul suo profilo Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L’arrivo di un personaggio così carismatico, al di là delle questioni esclusivamente sportive, è quindi un bel segnale non solo per i tifosi giallorossi ma per tutta la città, per gli appassionati di calcio ma anche per tutti gli altri. Dietro questa operazione c’è la volontà di un gruppo di imprenditori stranieri che ha deciso di scommettere su Roma. Perché Roma - è bene sottolinearlo - ha posto meglio e prima di altri le basi per la ripresa". (segue) (Rer)