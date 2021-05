Roma: Raggi, i grandi investono in nostra città, S&P conferma, ripartiamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in tanti a scommettere sull’Italia e, in particolare, su Roma - spiega la sindaca Raggi -. Io ho sempre pensato che la nostra città potesse tornare al centro della scena internazionale, attraendo investimenti e talenti. E i tanti imprenditori, professionisti e artisti che stanno puntando sulla nostra città ce lo confermano. Molte multinazionali - da Netflix a tutte le principali società di sharing elettrico, solo per citarne alcune - hanno deciso di aprire sedi o filiali a Roma, portando posti di lavoro e sviluppo. Grande produzioni cinematografiche internazionali stanno girando in città, con artisti del calibro di Al Pacino, Tom Cruise, Ridley Scott, Lady Gaga, Patrick Dempsey - aggiunge -. Le grandi produzioni sono tornate a Roma e hanno trovato casa in una città viva, aperta, accogliente, che ha voglia di ripartire e continuare a essere protagonista". (segue) (Rer)