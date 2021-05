Agroalimentare: Meloni, approvato odg di Fd'I contro Nutriscore, difendiamo eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook: "Vittoria! Approvato alla Camera l'Odg di Fratelli d'Italia che impegna il governo ad attivare in sede europea tutti gli strumenti utili per contrastare l'adozione del Nutri-Score, il sistema di etichettatura a semaforo che penalizza i prodotti di alcune Nazioni, come l'Italia, per favorire quelli di altri Paesi. Difendiamo le nostre eccellenze", conclude Meloni.(Rin)