Credito: task force liquidità, attive moratorie per 157 miliardi, oltre 161 valore richieste a Fondo garanzia (3)

- Il Mise e Mediocredito centrale, si legge nel documento, segnalano che sono complessivamente 1.973.972 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 4 maggio 2021 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 161,2 miliardi di euro: in particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti Cura Italia e Liquidità sono 1.964.052 pari ad un importo di circa 160,2 miliardi di euro. Di queste, 1.133.108 sono riferite a finanziamenti fino a 30 mila euro, per un importo finanziato di circa 22,1 miliardi di euro. Salgono poi a circa 23,3 miliardi, per un totale di 1.950 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di Garanzia Italia di Sace: di questi, oltre 8,8 riguardano le prime nove operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal decreto Liquidità. Crescono inoltre a 14,4 miliardi di euro circa i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di 1.941 richieste di garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing. (Com)