Irlanda: Covid, in estate ristoranti al chiuso e restrizioni allentate

- La maggior parte delle restrizioni contro il coronavirus, in Irlanda, potrebbero essere rimosse entro agosto, e i ristoranti potrebbero ripartire con il servizio al chiuso da luglio. È quanto dichiarato dal vicepremier irlandese Leo Varadkar, come riporta il quotidiano “Independent”. Le attività di ristorazione potranno accogliere nuovamente i clienti all’interno dei locali da luglio “a condizione che il lancio del vaccino vada come previsto, e che la situazione epidemiologica continui a migliorare”, ha detto Varadkar, specificando che “la decisione se permettere a ristoranti e pub di aprire al chiuso sarà decisa alla fine di giugno”. Il vicepremier ha segnalato il mese di agosto come mese per un possibile un ritorno alla consueta quotidianità, sperando che “quello sia il mese in cui le cose tornino relativamente normali”. "Questo non significa che tutto tornerà come prima”, ha precisato Varadkar, ma “si spera di poter abolire la maggior parte delle restrizioni entro agosto di quest'anno”, in modo tale che “i bambini possano tornare a scuola normalmente a settembre e l'università possa ripartire a ottobre". Per quanto riguarda le limitazioni ai raduni di massa al chiuso e ai viaggi internazionali, Varadkar ha confermato che rimarranno in vigore fino alla fine dell’estate. Il vicepremier irlandese ha poi menzionato le prossime festività natalizie, sostenendo che “sarà un Natale normale in termini di visite ad amici e parenti", pur ammettendo la necessità di “superare un altro inverno per essere sicuri". (Rel)