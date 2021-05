Agricoltura: Pignatone (M5s), impegno per tutela contadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare un adeguato riconoscimento ai piccoli agricoltori, custodi della natura e delle tradizioni, resi ancor più rilevanti da questa pandemia. È questo l'obiettivo della proposta normativa "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina" che mira a contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria". Lo dichiara Dedalo Pignatone, deputato M5s e relatore della proposta di legge in commissione Agricoltura, dove si è conclusa la fase emendativa. "Le aziende agricole contadine sono quelle condotte direttamente dal titolare, dai familiari o dai soci della cooperativa – spiega Pignatone – e che favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, tutelando il paesaggio e privilegiando la sostenibilità ambientale delle attività agricole". "Verranno creati al Mipaaf un Registro dedicato e al Mic la Rete italiana per catalogare documentazioni e testimonianze sulla cultura e le tradizioni contadine. Istituiamo, poi, la Giornata nazionale dell'agricoltura mentre, con un decreto attuativo, si semplificano le norme sulla produzione, la trasformazione e la vendita dei loro prodotti agroalimentari", conclude. (Com)