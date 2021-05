Medio Oriente: ala militare Hamas minaccia Israele dopo violenze a Gerusalemme est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le brigate Al Qassam, l'ala militare del movimento palestinese Hamas, hanno messo in guardia Israele su gravi ripercussioni dopo gli attacchi contro i residenti palestinesi di Gerusalemme est. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa turca “Anadolu”, oggi, 5 maggio, il comandante delle Brigate, Mohammed Deif, ha dichiarato che se Israele continuerà gli attacchi al quartiere di Sheikh Jarrah, uno dei quartieri palestinesi di Gerusalemme est sottoposti ad espropriazioni da parte dello stato ebraico, “pagherà un prezzo molto alto”. Gerusalemme est è teatro di violenti scontri tra la componente palestinese e quella israeliana dallo scorso 13 aprile, data di inizio del mese sacro del Ramadan. Le tensioni sono iniziate dopo la decisione delle autorità israeliane di porre delle barriere nei pressi della Porta di Damasco che consente l’ingresso alla Città vecchia, limitando l’accesso nelle moschee. Ad accrescere le ostilità, il rifiuto, da parte delle autorità israeliane, di concedere l’autorizzazione per le elezioni amministrative ai cittadini palestinesi di Gerusalemme est. Le elezioni, previste per il 22 maggio, sono infatti state rinviate dal presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas che ha dichiarato di non poter procedere ad elezioni senza i cittadini palestinesi di Gerusalemme est. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato lunedì scorso, 3 maggio, che dieci palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con polizia israeliana a Gerusalemme est durante una manifestazione di solidarietà con i residenti di Sheikh Jarrah.(Res)