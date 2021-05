Imprese: cambiamento climatico, azioni di Terna, Rse e Arera per resilienza sistema elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna e Arera hanno presentato oggi la nuova metodologia per il piano di resilienza della rete di elettrica nazionale, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza, l’affidabilità e la sostenibilità delle infrastrutture energetiche strategiche per il Paese, esposte frequentemente a fenomeni climatici estremi sempre più intensi ed estesi. Stando al relativo comunicato stampa, a livello globale negli ultimi 40 anni sono triplicati gli eventi naturali considerati rilevanti: anche in Italia si è assistito a un importante aumento dei fenomeni meteorologici severi, con impatti spesso catastrofici, che hanno interessato la rete di trasmissione nazionale. E così, coerentemente con le indicazioni dell’Arera, Terna ha avviato per la prima volta una consultazione - aperta fino al 13 maggio 2021 - volta a raccogliere pareri su una metodologia innovativa per la stima degli indicatori di resilienza al fine di individuare gli interventi utili a minimizzare la vulnerabilità delle infrastrutture sottoposte agli eventi climatici estremi a beneficio della sicurezza del servizio elettrico e del territorio per imprese e cittadini. (segue) (Com)