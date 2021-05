Imprese: cambiamento climatico, azioni di Terna, Rse e Arera per resilienza sistema elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova metodologia frutto di un anno di lavoro, prosegue la nota, definisce i criteri attraverso i quali identificare gli interventi finalizzati all’incremento della robustezza e della resilienza della rete di trasmissione elettrica dei prossimi anni, ed è stata introdotta e illustrata da Stefano Saglia e Luca Lo Schiavo, rispettivamente membro del Collegio e vicedirettore direzione infrastrutture energia e unbundling dell’Arera, Francesco Del Pizzo, responsabile Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse. Ai lavori hanno partecipato anche Marilena Barbaro, dirigente Regolamentazione infrastrutture energetiche del ministero della Transizione ecologica, e Gilberto Dialuce, ex direttore generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Mite. Nello specifico, lo studio si compone di tre linee guida – che analizzano la frequenza e l’estensione degli eventi climatici estremi, il loro impatto sulle infrastrutture di rete e un’analisi della tipologia di asset interessati – e individua una serie di interventi specifici per minimizzare il rischio di interruzione del servizio elettrico. (segue) (Com)