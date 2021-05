Covid: Fedriga (Regioni), spiraglio in “lockdown degli affetti” per consentire visite in Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire uno spiraglio “in quello che possiamo definire come il lockdown degli affetti”. Lo dichiara in una nota il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, che aggiunge: “È questo l’intento di una posizione che vogliamo portare avanti con il governo per consentire un primo accesso a parenti e visitatori nelle diverse residenze sanitarie per anziani”. Oggi “abbiamo approvato un documento di proposte relativo proprio alle modalità di accesso e di uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale. Abbiamo inviato - prosegue Fedriga - questo contributo al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Maristella Gelmini e abbiamo chiesto al governo anche di modificare la norma del Dpcm del 2 marzo 2021, confermata nel decreto legge 52 del 2021, che attualmente non rende possibile l’accesso, sia pure in condizioni di sicurezza, ai visitatori”. “Credo che sia giunto davvero il momento di fare un passo in avanti per permettere alle famiglie in condizioni di massima sicurezza di tornare a rivedere con la frequenza necessaria i propri cari”, conclude il presidente della Conferenza delle Regioni. (Rin)