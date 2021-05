Energia: Shell conferma piani per lasciare la Tunisia nel giugno 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera ango-olandese Shell ha ufficialmente informato la Tunisia della sua decisione di lasciare la Tunisia nel giugno 2022, data di scadenza della concessione del campo gasifero di Miskar, nel governatorato di Gabès. Lo ha detto il direttore generale degli idrocarburi presso il ministero dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere, Rachid Ben Dali, in una dichiarazione all’agenzia di stampa ufficiale “Tap”. Il colosso petrolifero internazionale ha anche informato il dicastero della sua decisione di abbandonare la concessione a gas di Asdrubal (regione di Sfax) nel 2022, in anticipo e prima della sua scadenza nel 2035. "La compagnia ha spiegato che la sua decisione di partire deriva dal suo desiderio di rinunciare alle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Potrebbe tornare in Tunisia per investire in energie alternative", ha indicato ancora Ben Dali. Le stazioni di servizio "Vivo" di Shell continueranno comunque a funzionare in Tunisia, ha aggiunto il funzionario. (segue) (Tut)