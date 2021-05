Energia: Shell conferma piani per lasciare la Tunisia nel giugno 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell ha annunciato martedì 4 maggio 2021, sul proprio account Twitter ufficiale, che lascerà la Tunisia nel giugno 2022, data di scadenza della licenza per gestire il giacimento di Miskar nel sud della Tunisia. Shell ha due concessioni gas in Tunisia: il giacimento Miskar, di cui detiene il 100 per cento e la cui concessione scade nel giugno 2022; e il giacimento Hasdrubal, di cui detiene il 50 per cento insieme alla tunisina Etap e di cui la concessione doveva proseguire fino al 2035. Per quest’ultima concessione, Shell ha anche annunciato di aver richiesto una restituzione anticipata. Miskar e Hasdrubal da sole forniscono circa il 60 per cento della produzione nazionale di gas in Tunisia. Il resto della produzione è fornito dal campo Nawara (concessione congiunta 50-50 tra Omv ed Etap) e dal campo Chergui (concessione 55 per cento Etap e 45 per cento Eni). Presente in Tunisia da quasi 90 anni, Shell ha venduto la sue attività a valle nel 2011, ma ha continuato l'esplorazione a monte. Con l'acquisizione di Bh Group nel 2016, Shell è diventata proprietaria della produzione di giacimenti di gas offshore e delle loro strutture di supporto, di un impianto di estrazione di gas di petrolio liquefatto, condutture, terminali di stoccaggio ed esportazione. (Tut)