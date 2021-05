Nato-Giordania: Stoltenberg a re Abdullah II, approfondire partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato sono desiderosi di approfondire ulteriormente la partnership con la Giordania. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, accogliendo il re di Giordania, Abdullah bin Al Hussein. "Abbiamo lavorato insieme per molti molti anni. Le nostre forze hanno prestato servizio insieme fianco a fianco nei Balcani, in Afghanistan, in Libia e anche le truppe giordane partecipano alla Nato Response Force. Quindi apprezziamo davvero i numerosi contributi che la Giordania sta fornendo a diverse missioni e operazioni della Nato", ha detto Stoltenberg al re Abdullah II. "Come parte della nostra partnership, forniamo supporto alla Giordania, aiutiamo a migliorare la sicurezza delle frontiere e durante la pandemia abbiamo anche cercato di fornire un po' di supporto per aiutare a combatterla", ha aggiunto. "Apprezziamo la cooperazione con la Giordania per molte ragioni, ma non da ultimo perché è sempre stata una fonte di stabilità nella regione e non vediamo l'ora di continuare ad approfondire ulteriormente la nostra partnership", ha continuato. Per Stoltenberg è "estremamente importante che la Giordania e gli alleati della Nato abbiano lavorato fianco a fianco negli sforzi per combattere il terrorismo globale" e ha sottolineato "gli enormi progressi" compiuti nella Coalizione Globale per sconfiggere Daesh. "Accogliamo con favore il fatto che stiamo ulteriormente rafforzando la nostra cooperazione anche nella lotta globale contro il terrorismo internazionale", ha concluso.(Beb)