Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, possibilità di vita in comune fra serbi e albanesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'igumeno Sava ha risposto alle accuse del Consiglio con un messaggio su Twitter in cui viene ripreso un passo del Vangelo di Matteo. "Beati voi quando gli uomini vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno falsamente contro di voi ogni sorta di male, per amor mio. Rallegratevi, perché grande sarà la ricompensa in cielo", ha scritto Sava Janjic su Twitter. Le accuse all'igumeno si inseriscono in una polemica avviata nei giorni precedenti dopo la pubblicazione, da parte dell'organizzazione Europa Nostra, della lista dei 7 siti culturali in maggior pericolo in Europa. Il monastero serbo ortodosso del 1335, già dichiarato patrimonio Unesco, è comparso nella classifica pubblicata l'8 aprile dall'organizzazione che si occupa della tutela del patrimonio culturale europeo. (segue) (Seb)