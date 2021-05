Difesa: 160 anni Esercito, Forza armata impegnata per sicurezza nazionale e internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, oltre 3 mila soldati italiani, provenienti da ogni reparto dell'area operativa o logistica dell'Esercito, sono impiegati in missioni a guida Onu, Nato e Unione europea e operano in 15 Paesi, tra cui Iraq, Libano, Afghanistan, Kosovo, Libia, Somalia, Niger, Mali e altre e zone di crisi, con compiti che vanno dalla cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di stabilizzazione e ricostruzione, sino all'addestramento delle forze di sicurezza locali, ossia quella gamma di attività nota come Security Force Assistance (Sfa). Più di 7 mila invece sono i militari che in questo momento sono impiegati su tutto il territorio nazionale in supporto a cittadini e Istituzioni locali, in attività di concorso a seguito di pubbliche calamità e in supporto alle Forze di Polizia nel contrasto della criminalità e nella prevenzione di possibili attacchi terroristici. L'Esercito, inoltre, in stretto coordinamento con le altre Forze armate, è intervenuto sin dal mese di marzo 2020, allo scoppio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, mettendo a disposizione capacità e mezzi necessari per la gestione e il contenimento del virus: dalle sanificazioni di locali pubblici e di culto al controllo di aree e città, sino all'allestimento di ospedali da campo. (segue) (Com)