Speciale difesa: Germania, Lindner (Verdi), ristrutturazione Forze armate è azione di pubbliche relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristrutturazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) pianificata dalla ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, rappresenta “una pura campagna di pubbliche relazioni”, con l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) “già in difficoltà” che “ha fallito molto”. È quanto dichiarato da Tobias Lindner, deputato al Bundestag per i Verdi di cui è portavoce per la difesa. Secondo l'ecologista, con i suoi piani per la riorganizzazione della Bundeswehr, Kramp-Karrenbauer “ancora una volta non ha coinvolto attori rilevanti”. In questo modo, la ministra della Difesa ha “disorientato in maniera massiccia” le Forze armate, invece di far sì che la Bundeswehr del futuro abbia “davvero strutture migliori”. (Geb)