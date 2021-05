Sardegna: ristori alle imprese in crisi, allo studio un nuovo provvedimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un metodo di lavoro hanno invocato anche Elena Fancello (Psd'Az), Francesco Stara (Udc) e Emanuele Cera (Forza Italia): "Tutti devono avere il giusto ristoro - ha detto Cera - occorre però valutare quali sono le aziende che hanno dovuto interrompere del tutto l'attività o chi lo ha fatto solo parzialmente". Nei prossimi giorni le Commissioni consiliari riceveranno una prima proposta da parte della Giunta. Secondo l'opposizione occorrerà coinvolgere associazioni di categoria e rappresentanti sindacali per evitare errori: "Serve prima di tutto un'analisi tecnica e finanziaria per non disperdere le risorse - ha suggerito il consigliere del Pd Salvatore Corrias - ma c'è anche bisogno di sentire la voce delle associazioni sindacali e datoriali, oltre ai rappresentanti delle categorie che finora non hanno beneficiato delle misure di sostegno". I presidenti delle Commissioni, Piero Maieli e Alfonso Marras hanno accolto le sollecitazioni dei consiglieri. Nei prossimi giorni, in attesa del Disegno di legge della Giunta, i parlamentini cominceranno a lavorare sui documenti forniti dall'esecutivo per avere una stima dei soggetti che finora hanno ricevuto incentivi o contributi dai bandi della Regione. (Rsc)