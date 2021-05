Imprese: Intesa Sanpaolo, per il 2021 atteso utile superiore a 3,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Intesa Sanpaolo si aspetta per il 2021 un utile netto ampiamente superiore a 3,5 miliardi di euro. Stando alla nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione odierno, i risultati del primo trimestre confermano la capacità della banca di “affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all’epidemia e riflettono la redditività sostenibile, che deriva dalla solidità della base patrimoniale e della posizione di liquidità, dal modello di business resiliente e ben diversificato, dalla flessibilità strategica nella gestione dei costi operativi e dalla qualità dell’attivo di Intesa Sanpaolo, con un basso profilo di rischio a presidio del supporto del Gruppo all’Italia, anche con l’impegno a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale”. (Com)