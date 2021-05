Monza: da Regione 380 mila euro per realizzare infrastrutture e impianti di videosorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Regione Lombardia 380 mila euro per la realizzazione di impianti infrastrutture e di videosorveglianza in provincia di Monza e Brianza. Concluso l'iter amministrativo, avranno ora inizio i lavori. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. Si tratta di finanziamenti che rientrano nel Piano Lombardia, coordinati dalla Direzione Sicurezza della Giunta regionale. A Briosco saranno realizzati nuovi marciapiedi per la messa in sicurezza dei pedoni lungo la SP 102 (via Rossini) per un importo complessivo di 110 mila euro. Al Comune di Renate è prevista la sistemazione della stazione ferroviaria Renate-Veduggio, lungo la linea S7, per realizzare un comando operativo associato di Polizia locale sovraccomunale, costo 150 mila euro. Gli altri due interventi riguardano il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a Seveso, 40.000 euro, e infine sono stati stanziati 80 mila al Comune di Varedo per la realizzazione della videosorveglianza nei varchi di confine est (Desio) e sud (Paderno Dugnano). "Migliorare la sicurezza sui territori - ha detto l'assessore De Corato - anche con la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, è uno dei nostri obiettivi fondamentali. Agli interventi contenuti nel piano Lombardia si aggiungono i vari bandi della Direzione Sicurezza della Regione. Sappiamo molto bene quali sono le istanze dei cittadini. La nostra azione sul territorio si traduce in atti concreti e tangibili. Abbiamo infatti investito somme importanti. E continueremo a farlo nell'interesse dei cittadini lombardi". (Com)