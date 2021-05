Iraq: ministro Esteri Hussein, necessario sbloccare fondi congelati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq intende aprire un dialogo con l’Italia e arrivare a un “compromesso” sui circa 60 milioni di dollari congelati nelle banche italiane a causa dell’acquisto, alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, di armi prodotte da aziende italiane e mai consegnate, a causa dell’embargo imposto contro l’ex presidente Saddam Hussein. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, in un incontro con i giornalisti tenuto a margine della visita effettuata in questi giorni a Roma. Al tempo di Saddam Hussein “sono state acquistate delle armi e altre forniture e l’Iraq le ha pagate”, ha detto il ministro. “A causa dell’embargo imposto nel 1991 l’Iraq non è riuscito a prendere le forniture”, e il denaro – che ammonta a circa 60 milioni di euro - “è ancora congelato nelle banche italiane”. Durante i colloqui tenuti in questi giorni a Roma la questione è stata discussa con le autorità italiane, ha sottolineato Hussein. “Si valuterà se consegnare le forniture o restituire il denaro”, ha aggiunto il ministro. Secondo l’ambasciatrice dell’Iraq in Italia, Safia Taleb al Souhail, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha dato ascolto a Hussein riguardo alla questione e si è impegnato a fare progressi sul dossier. L’ambasciatrice ha sottolineato che restano congelati dal tempo della presidenza di Hussein anche i conti correnti italiani di alcune istituzioni sovrane irachene, come quelli dell’ambasciata e degli addetti della sede diplomatica. (Res)