Tunisia: investimenti internazionali scesi del 31,6 per cento nel primo trimestre

- Il flusso degli investimenti internazionali in Tunisia ha registrato un notevole calo del 31,6 per cento nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020. Secondo le ultime statistiche pubblicate dall’Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa), nel periodo gennaio-marzo il Paese nordafricano ha attirati investimenti esteri pari a 104 milioni di euro (344,6 miliardi di dinari). Gli investimenti sono distribuiti tra 103 milioni di euro (341,9 miliardi di dinari) di investimenti diretti esteri - in calo rispetto ai 151,7 milioni di euro (501,7 miliardi di dinari) dello stesso periodo del 2020 - e 0,84 milioni di euro (2,7 miliardi di dinari) di investimenti di portafoglio. Gli investimenti diretti esteri sono distribuiti al 42 per cento nel settore energetico, al 46,8 per cento nelle industrie manifatturiere, all'11,2 per cento nei servizi e allo 0,1 per cento nell'agricoltura. (segue) (Tut)