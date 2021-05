Tunisia: investimenti internazionali scesi del 31,6 per cento nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo degli investimenti internazionali in Tunisia ha riguardato i settori energetico (-15,5 per cento), manifatturiero (-48 per cento) e agricolo (-95,4 per cento). Per contro, gli investimenti nel settore dei servizi sono aumentati dell'87,6 per cento. Per quanto riguarda il settore energetico, la Tunisia ha registrato nel primo trimestre del 2021 solo 43,43 milioni di euro (143,6 miliardi di dinari) contro 51,35 milioni di euro (169,8 miliardi di dinari) nello stesso periodo dello scorso anno. Gli investimenti nelle industrie manifatturiere sono scesi a 48,36 milioni di euro (159,9 miliardi di dinari), contro 93,03 milioni di euro (307,6 miliardi di dinari) a fine marzo 2020. Nel settore agricolo gli investimenti internazionali sono in caduta libera: 1,21 milioni di euro (4 miliardi di dinari) nel primo trimestre 2020, a 0,06 milioni di euro (0,2 miliardi di dinari) per lo stesso periodo dal 2021. In termini di servizi, gli investimenti sono aumentati a 11,58 milioni di euro (38,3 miliardi di dinari) a fine marzo 2021, contro 6,17 milioni di euro (20,4 miliardi di dinari) nel 2020. (Tut)