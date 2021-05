Covid: Simeone (FI), riportare attività ordinaria nei nostri ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tornare gradualmente alla normalità anche nei nostri ospedali. Questo l'appello che nel corso dell'ultima commissione sanità ho rivolto, di nuovo, all'assessore regionale D'Amato". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione sanità, Giuseppe Simeone. "Questo l'obiettivo che oggi deve essere perseguito con tenacia per dare ai pazienti no Covid la possibilità di essere curati. In questo contesto non posso non concordare con quanto sostenuto dal senatore Claudio Fazzone che ha sottolineato, in una nota inviata al presidente Zingaretti con la richiesta di relativo incontro urgente, come i nostri ospedali siano ridotti al collasso proprio perché incapaci di dare risposte ai malati no Covid - spiega -. Tutte le strutture, a partire dal Santa Maria Goretti, sono in evidente affanno. Le attività sono bloccate, le liste di attesa per gli interventi e per le visite specialistiche sempre più lunghe. Gli screening sospesi da tempo aumentando il rischio di complicanze e diagnosi tardive che pagheremo in termini di salute nei prossimi mesi. La gestione dei pazienti affetti da altre patologie sta aggiungendo, infatti, emergenza all'emergenza". (segue) (Com)