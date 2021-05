Covid: Simeone (FI), riportare attività ordinaria nei nostri ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritardo delle diagnosi, il rinvio degli interventi in elezione e programmati, la paura di andare in ospedale per farsi visitare sta portando molte malattie a prendere il sopravvento mettendo a rischio la vita stessa dei cittadini - prosegue Simeone -. La conversione degli ospedali, come il Santa Maria Goretti di Latina in strutture Covid, si è resa necessaria a causa del dilagare della pandemia. Ora i dati e la curva epidemiologica cominciano a dare qualche segnale di miglioramento. Questo non significa abbassare la guardia ma apre uno spiraglio per tornare a dare risposte a tutti quei pazienti cronici, affetti da patologie cardiovascolari o oncologiche, nonché tutti coloro che necessitano di assistenza ospedaliera ed oggi posti, purtroppo, in secondo piano a causa del Covid - sottolinea -. Una richiesta la mia evidentemente non raminga considerato che la Asl di Frosinone sta, stando quanto apprendiamo, già programmando per la prossima settimana la riconversione di alcuni reparti dell'ospedale Spaziani in no Covid. Ancora una volta dobbiamo riconoscere che il direttore generale, Pierpaola D'Alessandro, sta lavorando all'insegna della lungimiranza e del tempismo. La stessa modalità di operare la vorremmo vedere anche in tutte le Asl del Lazio a partire da quella della provincia di Latina. Se non si cambia passo, e farlo è possibile, si rischia di incidere negativamente sullo stato di salute delle nostre comunità", conclude Simeone. (Com)