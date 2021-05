Enti locali: M5s, rischio per mille Comuni, serve norma in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera affermano che "circa mille Comuni italiani rischiano una crisi disastrosa proprio nel momento cruciale per la chiusura dei conti. La Corte costituzionale - continuano i parlamentari in una nota - ha abrogato la norma con cui si era introdotta nell'ordinamento una soluzione per evitarne il dissesto. Abbiamo tempo fino al 31 maggio per raggiungere un'intesa politica con le altre forze e dobbiamo assolutamente fare in fretta. Salvaguardare i servizi essenziali per i cittadini è un dovere al quale nessuno può sottrarsi". Gli esponenti del M5s concludono: "Ci auguriamo di raccogliere convergenze da parte di tutti su una norma ordinamentale per salvare gli Enti locali in difficoltà". (Com)