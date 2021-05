Iraq: ministro Esteri Hussein, Italia può svolgere ruolo importante in ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può svolgere un ruolo importante nella ricostruzione dell’Iraq. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, durante un incontro con la stampa tenuto a margine della visita effettuata in questi giorni a Roma. La politica economica irachena attualmente si basa sulla diversificazione delle risorse, vista la forte dipendenza, “per il 90 per cento”, dai ricavi del petrolio, ha detto Hussein. L’Iraq era “un Paese agricolo” e la visione dell’Iraq oggi riguarda “la ricostruzione del settore”. “L’Iraq era un Paese turistico, soprattutto per quanto riguarda il turismo religioso”, ha sottolineato Hussein. “L’Iraq è un Paese di gas, non solo petrolifero”, ha proseguito. “Molte compagnie hanno cominciato a lavorare per sfruttare il gas naturale per uso interno e, per il futuro, anche per esportarlo”, ha aggiunto. “Abbiamo bisogno di industrie petrolchimiche. L’Iraq ha bisogno di ferrovie, strade, porti, dighe, elettricità”, ha detto il ministro, sottolineando che “l’economia irachena è promettente e aperta al futuro”. (Res)