Iraq: ministro Esteri, nessun accordo autorizza operazioni turche in territorio iracheno

- Non esiste nessun accordo che fondi le operazioni condotte attualmente oltreconfine dalla Turchia nel nord dell’Iraq. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, durante un incontro con la stampa tenuto a margine della visita effettuata in questi giorni a Roma. I turchi dicono che sono venuti per combattere Daesh, ma “non c’è alcun accordo con i turchi” per gli sconfinamenti in territorio iracheno, ha aggiunto. “Fanno riferimento a un accordo vecchio, che risale all’inizio degli anni ’80”, siglato dall’allora ministro degli Esteri Tarek Aziz e dalla controparte turca. “L’accordo permette alle forze turche di entrare nel territorio iracheno per cinque chilometri, non di più”, e “prima di sconfinare devono avvertire le forze irachene, uno o due giorni prima”, e una volta entrate “non possono restare più di 72 ore e devono ritirarsi”. Questo verbale “è stato applicato per un anno”. Su questa questione “non ci sono accordi”, ma “con la Turchia non abbiamo altra strada possibile che il dialogo”: tale dialogo è iniziato e proseguirà, ha aggiunto, per risolvere tutte le questioni in sospeso. Le relazioni commerciali tra Iraq e Turchia sono importanti, ha ricordato Hussein, visto che hanno raggiunto di recente il volume di 17 miliardi di dollari. (Res)