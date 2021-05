Iraq: ministro Esteri Hussein, grazie a Italia per sostegno in lotta a Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, ha ringraziato il parlamento, il popolo, il governo e le istituzioni italiane per aver presentato il loro aiuto nello sconfiggere lo Stato islamico (Is). Hussein lo ha detto oggi incontrando la stampa italiana, a margine della visita tenuta in questi giorni a Roma. “Lo Stato di Daesh (acronimo arabo per Stato islamico in Iraq e nel Levante, ndr) è crollato”, ha sottolineato Hussein, anche se “ci sono ancora cellule in Iraq e basi in Siria”. Tuttavia “l’ideologia di Daesh continua a essere presente”: l’Is non è infatti solo un’organizzazione terroristica, militare, strutturata, ma anche “un sistema di pensiero” che gode ancora di seguito nella società. Il pericolo di Daesh è ancora esistente ma non è comparabile a quello di qualche anno fa, ha aggiunto, citando a riprova di ciò la storica visita degli scorsi 5-8 marzo di papa Francesco, che “ha potuto visitare molti luoghi in Iraq”. (Res)