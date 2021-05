Iraq: ministro Esteri Hussein, da Italia e Papa sostegno a mediazione tra Riad e Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e papa Francesco hanno fornito un “sostegno” alla mediazione tra storici rivali regionali, come l’Arabia Saudita e l’Iran, in cui l'Iraq ha svolto un ruolo. Lo ha confermato oggi il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, durante un incontro con la stampa italiana, a margine della visita tenuta in questi giorni a Roma. Il ministro ha sottolineato il “cambiamento” registrato a livello regionale con i recenti contatti tra Teheran e Washington, che discutono dell’accordo sul nucleare iraniano a Vienna, e sono sintomatici di un cambiamento nelle politiche dell’amministrazione statunitense, con l’avvento alla presidenza di Joe Biden. Sono in corso anche altri “contatti tra diversi Stati della regione, non ancora annunciati”, ha proseguito. L’Iraq ha “giocato un ruolo” in questi contatti perché tali conflitti “hanno avuto un impatto sulla situazione politica irachena”: per poter gestire i conflitti interni è stato necessario gestire i conflitti esterni, ha sottolineato. Questi movimenti sono “negli interessi iracheni: abbiamo bisogno di stabilità nel Paese e stabilità regionale”, ha sottolineato. “L’Iraq è stato in guerra con se stesso e con altri per 50 anni”, ha aggiunto. “C’è stato un embargo internazionale, dal 1991 al 2003”, ha aggiunto, e “le guerre e l’embargo hanno distrutto le infrastrutture” del Paese. (Res)