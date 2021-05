Imprese: Intesa Sanpaolo, nel 2021 previsto dividendo e acconto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai 694 milioni da distribuire a maggio 2021 per il 2020, Intesa Sanpaolo prevede – subordinatamente alle indicazioni che verranno fornite dalla Bce – a valere sui risultati dell’anno scorso una distribuzione cash da riserve, possibilmente entro la fine del 2021, che aggiungendosi ai predetti dividendi porti al pagamento di un ammontare complessivo corrispondente a un payout ratio pari al 75 per cento dei 3,505 miliardi di euro di utile netto rettificato. Stando ai risultati trimestrali approvati dal consiglio di amministrazione, la banca prevede poi – a valere sui risultati del 2021 – il pagamento di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 70 per cento dell’utile netto, da distribuire in parte come acconto nell’anno in corso. Considerando la predetta politica dei dividendi del Gruppo a valere sui risultati del 2020 e del 2021, prosegue la nota, viene confermato il mantenimento della solidità dei coefficienti patrimoniali. (Com)