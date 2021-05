Vaccino: M5s, appello a tutti i partiti per liberalizzazione da brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, "convinto che il diritto alla salute e alla vita non possano essere limitati da logiche di profitto e che i vaccini anti-Covid siano un diritto universale e non una merce, ha lanciato un'importante iniziativa politica trasversale per la liberalizzazione della produzione dei vaccini anti-Covid". Lo dichiarano in una nota i capigruppo del Movimento cinque stelle (M5s) a Montecitorio e a palazzo Madama, Davide Crippa e Ettore Licheri. "Non solo per aggirare i limiti produttivi e accelerare così la campagna vaccinale europea, ma anche per garantire l’equo accesso ai vaccini per i Paesi poveri perché, come dimostra chiaramente il caso della variante indiana, senza una copertura vaccinale globale nessuno di noi sarà mai al sicuro. Per questo, come presidenti dei gruppi Cinque stelle di Camera e Senato abbiamo inviato una lettera a tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione, per coinvolgerli in un appello unitario al presidente del Consiglio Mario Draghi, anche nella sua veste di presidente di turno del G20, perché si impegni in tal senso su due iniziative urgenti". (segue) (Com)