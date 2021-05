Vaccino: M5s, appello a tutti i partiti per liberalizzazione da brevetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da una parte chiediamo a Draghi di agire in sede europea per chiedere la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid. Dall'altra - proseguono Crippa e Licheri - chiediamo al presidente del Consiglio di adoperarsi in sede nazionale per disciplinare anche in Italia il ricorso alle cosiddette licenze obbligatorie. In situazioni di emergenza pandemica e in caso di mancato accordo con le aziende sulla concessione di licenze produttive, l'Organizzazione mondiale del commercio consente infatti agli Stati membri, dotati una normativa nazionale ad hoc, di procedere con la produzione di vaccini anche senza il consenso delle società detentrici dei brevetti dietro pagamento di un equo indennizzo. E questo non solo per soddisfare il fabbisogno nazionale ma anche, come previsto dalla dichiarazione di Doha, per l'export verso Paesi che non hanno capacità produttive. Siamo certi - concludono i due capigruppo M5s - che tutte le forze politiche italiane aderiranno a questa nostra iniziativa. Ne va della salute di tutti". (Com)