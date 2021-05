Covid: Messina (Intesa Sanpaolo), per sostenere occupazione puntare su risparmi, imprese ed export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vorrei rinnovare l’auspicio di un 2021 quale anno di superamento della pandemia e di forte ripresa a livello globale e specie in Italia: il nostro Paese è stato colpito duramente dall’emergenza sanitaria e sociale, con sensibili conseguenze in termini di diffusione della povertà e aumento della disoccupazione, in particolare femminile e giovanile. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati al 31 marzo 2021 approvati dal consiglio di amministrazione. “Per avvicinarci ai livelli di occupazione evidenziati dagli altri grandi Paesi europei dobbiamo puntare sui solidi fondamentali della nostra economia: l’elevata ricchezza delle famiglie italiane, pari a 10.700 miliardi di euro di cui 4.400 rappresentata da attività finanziarie; le nostre imprese manufatturiere, dotate di bilanci assai più solidi rispetto ai livelli precedenti la crisi del 2008; l’eccellenza del nostro export, in grado di superare, negli ultimi 5 anni, quello tedesco per oltre 4 punti percentuali”, ha detto. (Com)