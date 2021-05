Alitalia: sindacati, avviato percorso per soluzioni condivise e sostenibili, sbloccare presto 3 miliardi per nuova compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo avviato un percorso finalizzato al dialogo e ad individuare soluzioni sostenibili e condivise. Lo affermano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo sull'incontro con i commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria e i vertici di Ita sull'avvio della nuova compagnia, spiegando che "il confronto proseguirà nelle giornate del 20 e 26 maggio". "Abbiamo ribadito - sottolineano le organizzazioni sindacali - ai commissari e ad Ita come sia necessario sbloccare al più presto l'investimento dei 3 miliardi per la nuova compagnia, garantendo l'unicità del perimetro aziendale con all'interno le attività di volo, in dimensioni adeguate al ruolo di vettore di bandiera ed i servizi di handling, manutenzione, amministrative, nella garanzia e tutela dei livelli occupazionali. E' necessario inoltre l'investimento sul comparto cargo e sul presidio, oltrechè di Fiumicino e Linate, anche dell'hub di Malpensa". (segue) (Com)