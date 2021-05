Alitalia: sindacati, avviato percorso per soluzioni condivise e sostenibili, sbloccare presto 3 miliardi per nuova compagnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'incontro di oggi - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA - sia i commissari sia l'ad Lazzerini, pur non entrando nei dettagli tecnici, poiché è ancora in corso l'interlocuzione del governo con l'Europa, hanno preso atto delle nostre richieste ed hanno confermato la volontà di partire nel più breve tempo possibile con il nuovo progetto confrontandosi con i sindacati e che dovrà affrontare tutti gli scenari che si presenteranno nell'ottica di ricercare soluzioni coerenti col progetto, sostenibili e condivise a tutela del personale e di Slitalia come patrimonio del Paese". "Abbiamo ribadito - concludono i sindacati - la necessità di instaurare al più presto un tavolo di coordinamento interministeriale sulla vertenza e si è concordato di dare seguito all'incontro di oggi con una caledarizzazione prevista per la giornate del 20 e 26 maggio". (Com)