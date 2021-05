Sanità: Lena (Pd), proposta di legge in consiglio Lazio per presa in carico pazienti asmatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Consiglio regionale del Lazio stiamo lavorando a una proposta di legge per la presa in carico e gestione delle persone, adulti e bambini, che soffrono di asma". Così in una nota congiunta Rodolfo Lena, presidente della Commissione regionale Affari Istituzionali e componente della Commissione Sanità, e Sandra Frateiacci, presidente dell'Associazione Liberi dall'Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare Alama-Aps. "Siamo felici di annunciarlo - continuano Lena e Frateiacci - proprio oggi che ricorre la giornata mondiale dell'Asma. Si tratta di una delle patologie croniche più diffuse nel mondo: ne soffrono 300 milioni di persone di cui circa 4 milioni in Italia. "Agire a livello legislativo e nell'organizzazione sanitaria - afferma Lena - è l'obiettivo che ci poniamo con la presentazione della proposta di legge regionale 'Prevenzione e gestione dell'asma e delle malattie allergiche - Istituzione delle reti regionali e dei presidi sanitari scolastici', un impegno che insieme all'associazione Alama-Aps perseguiamo con tenacia. Questa proposta di legge vuole definire una rete regionale per la loro presa in carico e gestione in cui le strutture sanitarie regionali ospedaliere, territoriali, della medicina di base e dell'emergenza-urgenza, siano impegnate in maniera sinergica per i pazienti di tutte le età, tenendo conto della loro specificità e gravità e, per quanto riguarda i minori, in modo da garantire la loro presa in carico anche durante l'orario scolastico". (Com)